Video Magazin Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video
Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video

Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video

23.11.2022 | 14:56

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Eski futbolcu Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’i ölümle tehdit edip hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'un yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Erdi Sungur’u iki ayrı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek için tuttuğu iddiasıyla Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'a dava açmıştı. Düzce'de yargılanan sanıklar Ağır Ceza Mahkemesi delil yetersizliğinden beraat etmişti. Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet ise bu süreçte Erdi Sungur'un kendisini ölümle tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Avukat Funda Sadıkahmet, Sungur'un Emre Aşık'a yönelik, "Benim sayemde ölmedin ama ölürsün avukatınla aynı mezara girersin" paylaşımıyla ve kendisine yönelik olan "Mermi adaletten hızlıdır. Avukat avukat hadi bakalım. Avukatlık onurlu iştir. Ama nerde sende o onur şeref. Öğreteceğim ama sana yavaş yavaş acele yok", "Mermi gideceği yeri tahmin eder", "Sadece bekle ya da uzaklara kaç" şeklindeki paylaşımları delil olarak savcılığa sundu. Ayrıca Avukat Sadıkahmet, Erdi Sungur'un elinde silahla poz verip üzerine "Emre Aşık ve Funda Sadıkahmet" yazdığı paylaşımı ve büroyu arayıp "Onu bitireceğim. Ayaklarının üstünde duramaz, merdivenleri çıkamaz, ister savcıya ister mafyaya gitsin. Aklını alırım, ölür, gövdesinde kafa kalmaz" diyerek hakaret ettiğini dilekçede anlatmıştı.

Funda Sadıkahmet suç duyurusu dilekçesinde ayrıca Erdi Sungur'un kendisini arayıp Yağmur Sarnıç'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi olarak tuttuğunu, bu yönde de ifade değiştireceğini söyleyip kendisinden para ve iş istediğini belirtmişti. Avukat Sadıkahmet bu taleplerin daha sonra tehdit ve şantaja dönüştüğünü belirttiği dilekçesinde şüphelinin daha önce kızını tecavüz etmekle ve kaçırmakla tehdit ettiğini bu nedenle şüpheli hakkında dava açıldığını, şüphelinin sürekli tehdit, taciz ve hakaret ettiğini de dilekçesine eklemişti. Erdi Sungur hakkında "zincirleme şekilde 'tehdit' suçundan 7 buçuk aydan 3 buçuk yıla kadar, 'hakaret' suçundan 3 buçuk aydan 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüne göre yapılan yargılama sonunda sanık Erdi Sungur'a 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan da 6 ay 22 gün ceza verilmesine karar verdi.

Avukat Funda Sadıkahmet'i kızını kaçırmakla tehdit eden Erdi Sungur, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hakaret ve tehdit' suçlarından 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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