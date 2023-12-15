Yasemin Şefkatli hastalanan eşi İdo Tatlıses’le böyle ilgilendi: Ben miyim hamile o mu belli değil!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında evlendi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı. 7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. Ünlü çiftten İdo Tatlıses, bugün rahatsızlandı ve eşi Yasemin Şefkatli eşiyle ilgilendi. Ünlü çift arasında ilginç ve bir o kadar da sevimli diyalok yaşandı. İşte ido Tatlıses'in o anları!