Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video 30.03.2023 | 16:12 YEŞİLÇAM'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat eden annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçen yıl 24 Ocak'ta Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat eden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav da Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden 28 Mart'ta akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı.Münevver Ukav için Torba Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ukav'ın yakınları ve komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ukav için helallik alındı. Ukav'ın cenazesi Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.