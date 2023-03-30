Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video
YEŞİLÇAM'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat eden annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav, toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Münevver Ukav için Torba Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ukav'ın yakınları ve komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ukav için helallik alındı. Ukav'ın cenazesi Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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