Video Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…
Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın ilk Babalar Günü’nü böyle kutladı! Yıldız Çağrı Atiksoy: Hayalimin ötesinde…

16.06.2024 | 19:12

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu Berk Oktay, bugün ilk Babalar Günü heyecanını yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay ve kızıyla duygu yüklü paylaşım!

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