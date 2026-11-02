Zayıflığı ile gündem olmuştu! Didem Balçın davette son haliyle dikkat çekti
02 Kasım 2026 22:56
"Kuruluş Osman" ve "Çakallarla Dans" gibi rekortmen projelerdeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Didem Balçın, son günlerde verdiği kilolarla gündem olmuştu. Zayıflama iğnesiyle zayıfladığı iddia edilen Didem Balçın, son halini katıldığı etkinlikte gösterdi. İşte Didem Balçın’ın güncel fiziği!
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