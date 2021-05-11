Video Maraşlı Maraşlı 17. Son Bölüm Tamamı (10 Mayıs 2021 Pazartesi) Tek parça full izle! Mahur Maraşlı'nın büyük sırrını öğrendi

Maraşlı 17. Son Bölüm Tamamı (10 Mayıs 2021 Pazartesi) Tek parça full izle! Mahur Maraşlı'nın büyük sırrını öğrendi

Maraşlı 17. Son Bölüm Tamamı (10 Mayıs 2021 Pazartesi) Tek parça full izle! Mahur Maraşlı'nın büyük sırrını öğrendi
11.05.2021 | 11:41

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atv Maraşlı 17. Son Yeni Bölümü yayınlandı! Maraşlı büyük kararın arifesinde... Maraşlı 17. Son Bölüm tamamı tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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MARAŞLI 17. SON BÖLÜM TAMAMI (10 MAYIS 2021 PAZARTESİ) TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAHUR, MARAŞLI'NIN İSTİHBARATA ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENDİ!

atv'nin sevilen dizisi "Maraşlı" dün akşam ekrana gelen sarsıcı bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı.

Düğümlerin çözülmeye başladığı bölümde; Hilal'in vurduğu Necati, Mahur'a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyledi. İstihbarata çalıştığı için gerçekleri Mahur'a anlatamayan Maraşlı yeni bir yol ayrımına geldi ve istihbarattaki görevinden istifa etti.

NECATİ VE SAVAŞ YÜZLEŞTİ!

Babasının katilinin Necati olduğunu öğrenen Savaş, ağabeyi Necati ile yüzleşti. Savaş'ın, Necati'den; Aziz ve İlhan'ı öldürmesini istediği bölümde Necati ailesine kıyamadı. Öfke dolu olduğu ailesinden yıllardır intikam almaya çalışan Necati'nin duygusal anları izleyenleri şaşırttı. Aziz ve İlhan'ı vuramayan Necati, Savaş'a babalarını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Bölümün final sahnesinde ise istifa eden Maraşlı, Mahur'a her şeyi anlatmak için geldiğinde Mahur'u gözü yaşlı buldu. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Necati'nin; Mahur'a, Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını anlattığı anlar ekrana geldi. Heyecanın doruğa tırmandığı sahnede, Mahur'un, Maraşlı'ya "bana nasıl kıydın sana kalbimi verdim sözleri" izleyenleri sarstı. Gözü yaşlı Mahur'un sözleriyle yıkılan Maraşlı da gözyaşlarını tutamadı. Büyük beğeni toplayan sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.

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