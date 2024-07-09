Video Medya 200 bin TL'lik soruya jokersiz gelip rekor kırdı, ilk jokerde elendi | Video
200 bin TL'lik soruya jokersiz gelip rekor kırdı, ilk jokerde elendi | Video

200 bin TL'lik soruya jokersiz gelip rekor kırdı, ilk jokerde elendi | Video

09.07.2024 | 09:32

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu hafta da başarılı performanslara sahne oldu. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı olarak rekor kırdı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacı Abanoz'u tebrik etti. Ancak yarışmacıyı, milyonluk ödüle yaklaştığı soruda kullandığı joker başını yaktı. 200 bin liralık soruya kadar joker hakkını kullanmayan Abanoz, 9'uncu soruda "TDK Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğüne göre, 'Aç tavuk kendini' şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusu yöneltildi. Abanoz bu soruda telefon joker hakkını kullanmak istedi. Akademisyen olan eniştesini arayan yarışmacı 'Aç tavuk kendini darı ambarında sanır' cevabını aldı. Joker hakkına güvenen yarışmacı 'D' şıkkı "Darı ambarında sanır" şeklinde cevap verdi. Doğru cevap ise "C" şıkkı "Arpa ambarında sanır" olduğunu gören yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi. 9'uncu soruda elenen yarışmacı 50 bin lira kazandı.

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