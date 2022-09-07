Aldatmak 2. Tanıtımı yayınlandı! "Güzide ihaneti öğreniyor!" | Video

ATV ekranlarının yeni dizisi Aldatmak, usta oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle sezona bomba gibi düşecek. Büyük bir beğeni ile izlenmesi beklenen dizi ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor. Aldatmak dizisinin ilk tanıtımının ardından 2. tanıtımı da yayınlandı. Güzide, eşinin kendisine ihanet ettiğini öğreniyor.