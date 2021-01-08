Alev Alev 10. yeni bölüm fragman yayında! | Video

Show TV’nin takip edilen dizisi Alev Alev 9. Son bölümle bugün diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün televizyon gösteriminin sona ermesiyle birlikte diziseverler yeni bölüme ilişkin detayları öğrenmek amacıyla Alev Alev 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Show TV ile Alev Alev 10. yeni bölüm fragman detayları ve 9. son bölüm özetini burada bulabilirsiniz…