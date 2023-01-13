Ali konuştu, büyük sır perdesi aralandı; Gülayşe bu büyük sırrı öğrenebilecek mi? | Video

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu. Gülayşe’nin, Komiser Barbaros’a ilgi duyması Ali ve Mercan’ı telaşlandırırken, yıllardır taşıdıkları büyük sırrın Gülayşe tarafından öğrenilmesinin tedirginliğini yaşadılar.