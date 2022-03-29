Video Medya Alparslan Büyük Selçuklu 19. Bölüm Kesintisiz Full izle! Alparslan Büyük Selçuklu Son Bölüm Tamamı izle | Video
Alparslan Büyük Selçuklu 19. Bölüm Kesintisiz Full izle! Alparslan Büyük Selçuklu Son Bölüm Tamamı izle | Video

Alparslan Büyük Selçuklu 19. Bölüm Kesintisiz Full izle! Alparslan Büyük Selçuklu Son Bölüm Tamamı izle | Video

29.03.2022 | 08:54

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TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 19. Bölüm dün akşam (28 Mart Pazartesi) ekranlara geldi. Diziyi izleyemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler 'Alparslan Büyük Selçuklu 19. Yeni bölüm izle' linkinden son bölümü araştırıyor. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? Alparslan’ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan’ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? İzlemek isteyenler, Alparslan Büyük Selçuklu 19. Bölüm Tek Parça 'https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu/bolum/19-bolum' linkinden izleyebilir...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan'a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans'ın yapmadığını anlamıştı. Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen "İntikam" yazılı not neyin habercisidir? Liparit'in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak? Kaçırılan Çağrı Bey'in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul'un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak? Alparslan'ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan'ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver'in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek. Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi? Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek?

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