Alparslan Büyük Selçuklu 25. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Sen Alparslan’ın eceli olacaksın”

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Kekavmenos’un aklında Akça Hatun’un Alparslan’ın eceli olması için tehlikeli planlar vardır. Öte yandan Diyojen de Selçuklu’da karışıklığa yol açmak için elinden geleni yapar. TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle linki dizinin sevenleri tarafından takip ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanı ile tansiyonu yükseltiyor. Akça Hatun sırrının sonuna gelmişken Kekavmenos ve Diyojen'in tehlikeli planları büyük sıkıntılara yol açıyor. Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Sarp Levendoğlu gibi isimlerin paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm 2. fragmanı izle!