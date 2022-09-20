Alparslan Büyük Selçuklu 29. Bölüm fragmanı yayında! Bu kez Alparslan hükmü yıkmaya mecbur kalacak

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ile ekranlara geldi. Alparslan ve Seferiye Hatun için verilen hüküm ikisini de zorlar. Seferiye Hatun hükmü yıkmak için her yolu deneyecektir. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu 29. Bölüm fragmanı izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 29. Bölüm izle TRT 1 ile araştırılmaya başladı. Akça Hatun'un ölümü sonrası içine ateş düşen Alparslan'ın bu acıyı aşıp Seferiye Hatun ile evlenmesi gerekmektedir. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle paylaşıldı. İşte, yeni sezon 29. Bölümden ilk kareler…