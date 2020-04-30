Assassin's Creed Valhalla fragamnı yayınlandı mı? Assassin's Creed Valhalla canlı yayında duyuruldu | Video

Dünya'da milyonlarca insan tarafından oynanan ve milyonlarca sıkı takipçisi olan Assassin's Creed Valhalla ile oyun sektörüne yeni bir imza atıyor. Saat 18:00'de yayımlanan fragmanı ile Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla oyununu resmi olarak duyurmuş olacak. Bu haberi alan oyunseverler, Assassin's Creed Valhalla fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Assassin's Creed Valhalla tanıtım filmi yayınlandı mı? İşte, yeni oyun ile ilgili çarpıcı detaylar...

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla Dünya Prömiyeri fragmanını 30 Nisan (bugün) tarihinde saat 18:00'de yayınlayacak.

Ubisoft'un yeni oyunu için geri sayım başladı. Ubisoft Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun tutkunlarının merakla beklediği yeni oyunun ismi açıklandı: Assassin's Creed Valhalla...

Oyun sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan Ubisoft'un yeni oyunu merakla bekleniyor. Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımla birlikte Assassin's Creed serisinin yeni oyununun ismi belli oldu. Assassin's Creed Valhalla olarak belirtilen oyunun dünya promiyeri tanıtım fragmanı 30 Nisan 18.00'da yayınlanacak.