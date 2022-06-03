Aziz 28. Bölüm sezon finali 2. Fragmanı yayında! “Burası artık yolun sonu”

Aziz sezon finali fragmanı ile heyecanı doruğa taşıdı. Aziz Payidar Antakya Cumhuriyeti kurulması için savaş verirken Pierre’nin kirli oyunları onu idam iskemlesine çıkarır. Aziz 28. Bölüm fragmanı izle linki yayınlandı. İşte Aziz yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Fırat Tanış gibi isimlerin paylaştığı Aziz sezon finali fragmanı ile tansiyonu yükseltiyor. Efnan her şeye rağmen Aziz'i bulmak için elinden geleni yapıyor ancak Pierre oyunlarına devam ediyor. İşte Aziz yeni bölüm fragmanı izle!