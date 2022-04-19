Baba 10. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Gidelim mi, nereye istersen…”

Show TV ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Baba yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Uğur’un köşke gelmesi tüm dengeleri bozarken Emin, Servet tarafından şoka uğratılır. Öte yandan Büşra İlhan’ın evlilik teklifiyle çıkmaza girer. Baba 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Show TV Baba yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Aile olmanın zorlukları içinde duygularını kaybetmemeye çalışanların hikayesinin anlatıldığı Baba 10. Bölüm 2. Fragmanı ile merak uyandırdı. İşte Show TV Baba yeni bölüm fragmanı…