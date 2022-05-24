Baba 14. Bölüm fragmanı yayında! “Kadir ne yaparsan yap ama adaletli ol”

Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mahallelinin yardımıyla yangından kurtulan Kadir, bu defa saldırıya geçiyor. Büşra ise yine eşi ve ailesi arasında kalıyor. Ferit’i kimin öldürdüğünü bulursa anlaşmazlığın çözüleceğine inanan Büşra harekete geçiyor. Baba 14. Bölüm fragmanı izle ekranı bugünün en çok ziyaret edilenleri arasında. İşte Show TV ile Baba yeni bölüm fragmanı izle!

Baba 14. Bölüm fragmanı ile bir aile hikayesini gözler önüne sermeye devam ediyor. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi isimlerin paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Baba yeni bölüm fragmanı ile Kadir'in saldırıya geçmesine şahitlik ediyor. İşte Baba 14. Bölüm fragmanı izle!