Video Medya Balkan Ninnisi 11.bölüm fragmanı izle: “Biz birbirimizden bir şey saklamayalım olur mu? Temiz olsun her şey.”
Balkan Ninnisi 11.bölüm fragmanı izle: “Biz birbirimizden bir şey saklamayalım olur mu? Temiz olsun her şey.”

Balkan Ninnisi 11.bölüm fragmanı izle: “Biz birbirimizden bir şey saklamayalım olur mu? Temiz olsun her şey.”

13.09.2022 | 14:14

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TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad’ın rol aldığı yapımda bu hafta eskiye dair Süleyman’ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. İşte Balkan Ninnisi 11.bölüm fragmanı ve tüm detaylar

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ertan ve Jovanka'nın şüpheleri, buldukları kaset ve fotoğraflarla gerçek olur. Eskiye dair Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. Ne var ki eski olayların açılması, geride kalan eski düşmanları da peşinden getirir. Süleyman'ın en büyük düşmanı olan Darko, intikam almak için gelir. Darko, bu sefer Süleyman ve ailesini bitirmeye kararlıdır. Bu büyük çatışmada en çok zararı Zübeyir dede görecek, camiyi kurtarmak için hapse düşerken, eski acılar yeniden yaşanacak, tarihin tozlu sayfaları aralanacaktır. Konaktaki herkes, Zübeyir dedeyi kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır...

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