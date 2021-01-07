Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı yayında! | Video
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TRT1 ekranlarının takip edilen dizisi Benim Adım Melek 47. son bölümle bugün ekranlardaki yerini aldı. Son bölümün televizyonlardaki gösteriminin sona ermesiyle birlikte diziseverler yeni bölüme ilişkin Benim Adım Melek 48. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap aramaya başladı. TRT1 ile Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragman ve 47. son bölüm özet detaylarına buradan erişebilirsiniz…