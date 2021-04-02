Bir Zamanlar Kıbrıs 2. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Kalleşler sürüsünden insanlık suçu

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kıbrıs'ta Rumların kalleş saldırılarını ve katliamlarını yeniden anımsayarak tarihten dersler çıkartmamıza vesile olacak TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 2. Bölüm Fragmanı...