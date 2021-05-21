Video Medya 'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı! | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı! | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı! | Video
21.05.2021 | 20:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı! | Video 03:32
'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı! | Video 21.05.2021 | 20:46
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm fragmanı: atv yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam yayınlanıyor! | Video 00:45
Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm fragmanı: atv yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam yayınlanıyor! | Video 21.05.2021 | 14:38
Bir Zamanlar Çukurova 97. Son Bölüm Tamamı 20 Mayıs Perşembe Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı haber 06:04
Bir Zamanlar Çukurova 97. Son Bölüm Tamamı (20 Mayıs Perşembe) Full izle! Çukurova'da yürekleri yakan acı haber 20.05.2021 | 22:51
Bir Zamanlar Çukurova 97. Yeni Bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe Son Fragman yayınlandı izle! 00:27
Bir Zamanlar Çukurova 97. Yeni Bölüm (20 Mayıs 2021 Perşembe) Son Fragman yayınlandı izle! 20.05.2021 | 16:12
Kuruluş Osman 59. Son Bölüm Tamamı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Full izle! Ölümcül Moğol baskını 12:35
Kuruluş Osman 59. Son Bölüm Tamamı (19 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Ölümcül Moğol baskını 20.05.2021 | 06:56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Son Bölüm Tamamı 18 Mayıs Salı Full izle! Savaş başladı Tüm mekanlarını basalım 03:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Son Bölüm Tamamı (18 Mayıs Salı) Full izle! Savaş başladı "Tüm mekanlarını basalım" 18.05.2021 | 22:23
'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 01:58:49
'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 18.05.2021 | 16:07
Maraşlı 18. Son Bölüm Tamamı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Full izle! Maraşlı'da art arda kan donduran ölüm sahneleri... 05:42
Maraşlı 18. Son Bölüm Tamamı (17 Mayıs 2021 Pazartesi) Full izle! Maraşlı'da art arda kan donduran ölüm sahneleri... 18.05.2021 | 07:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Hızır'ın oğlu ölecek mi? 00:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Hızır'ın oğlu ölecek mi? 17.05.2021 | 07:28
Gönül Dağı 29. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta yürekleri ısıtan mutlu son 01:05
Gönül Dağı 29. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta yürekleri ısıtan mutlu son 17.05.2021 | 08:55
Kuruluş Osman 59. Yeni Bölüm 19 Mayıs 2021 Çarşamba Son Fragmanı yayınlandı izle! Evlilik kararında şok gelişme 00:34
Kuruluş Osman 59. Yeni Bölüm (19 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Evlilik kararında şok gelişme 15.05.2021 | 11:21
Bir Zamanlar Çukurova 96. Son Bölüm Tamamı 13 Mayıs 2021 Perşembe Full izle! Demir'e şok darbe 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 96. Son Bölüm Tamamı (13 Mayıs 2021 Perşembe) Full izle! Demir'e şok darbe 13.05.2021 | 14:36
Kuruluş Osman 58. Son Bölüm Tamamı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Full izle! Şok ihanet 05:05
Kuruluş Osman 58. Son Bölüm Tamamı (12 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Şok ihanet 13.05.2021 | 11:18
Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İlk bölüm 21 Mayıs'ta | Video 00:45
Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İlk bölüm 21 Mayıs'ta | Video 12.05.2021 | 20:48
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. Son Bölüm Tamamı Tek Parça full izle! 11 Mayıs 2021 Salı Hızır Çakırbeyli savaşı başlattı 00:29
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. Son Bölüm Tamamı Tek Parça full izle! (11 Mayıs 2021 Salı) Hızır Çakırbeyli savaşı başlattı 11.05.2021 | 21:09
Sefirin Kızı 52. Son FİNAL Bölümü 11 Mayıs 2021 Salı Fragmanı yayınlandı izle! Yürekleri yakan veda 01:01
Sefirin Kızı 52. Son FİNAL Bölümü (11 Mayıs 2021 Salı) Fragmanı yayınlandı izle! Yürekleri yakan veda 11.05.2021 | 17:04
Masumlar Apartmanı 33. Yeni Bölüm 11 Mayıs 2021 Salı Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük şok 00:48
Masumlar Apartmanı 33. Yeni Bölüm (11 Mayıs 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük şok 11.05.2021 | 15:45
Maraşlı 17. Son Bölüm Tamamı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Tek parça full izle! Mahur Maraşlı'nın büyük sırrını öğrendi 06:27
Maraşlı 17. Son Bölüm Tamamı (10 Mayıs 2021 Pazartesi) Tek parça full izle! Mahur Maraşlı'nın büyük sırrını öğrendi 11.05.2021 | 11:41
'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 48:16
'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 11.05.2021 | 11:21
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Yeni Son Bölüm 11 Mayıs 2021 Salı Full izle! 00:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Yeni Son Bölüm (11 Mayıs 2021 Salı) Full izle! 10.05.2021 | 12:22

ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin', ilk bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen heyecan dolu ilk bölüm; Şehzade Celaleddin’in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. İşte o sahne...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA