'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı! | Video
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'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 18.05.2021 | 16:07
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'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 11.05.2021 | 11:21
ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin', ilk bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen heyecan dolu ilk bölüm; Şehzade Celaleddin’in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. İşte o sahne...