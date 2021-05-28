Video Medya 'Bozkır Arslanı Celaleddin’ 2. bölüm... "Bu ihanetin en büyük suçlusu Türkan Hatun'dur" | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin’ 2. bölüm... "Bu ihanetin en büyük suçlusu Türkan Hatun'dur" | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin’ 2. bölüm...
28.05.2021 | 23:53

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'Bozkır Arslanı Celaleddin’ 2. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. İşte geceye damga vuran o sahne...

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