Camdaki Kız 74. Bölüm fragmanı izle ekranı yayında! ‘Seni hayatımda istemiyorum Hayri’ | VİDEO

Camdaki Kız fragman ile gelecek haftadan ilk kareleri paylaştı. Hayri ve Nalan arasında sular durulmazken Türkan kocasını bırakmaya razı olmaz. Her hafta Perşmebe günleri ekranlara gelen yapım son bölümü ardından Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları ile araştırılıyor. İşte, Kanal D Camdaki Kız 74. Bölüm fragmanı izle!