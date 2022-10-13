Camdaki Kız son bölüm izle: “Demek ki çok isteyince Allah nasip ediyormuş…”⁠

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Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı Camdaki Kız son bölüm izleyiciyle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Ekrana gelen 52.bölümde Nalan artık kendi sınırlarını aşmıştır. Hayatını değiştirmek için harekete geçer. İlk işi Feride'ye Sedat'tan boşanmak istediğini söylemek olmuştur. Öte yandan son bölüme “Demek ki çok isteyince Allah nasip ediyormuş…” sözü damga vurdu. İşte diziye dair detaylar… https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler