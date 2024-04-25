6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Medya Cem Öğretir: "En iyi Türkçeyi kullanarak gençlere rol model olma çabasındayım" | Video
Cem Öğretir:

Cem Öğretir: "En iyi Türkçeyi kullanarak gençlere rol model olma çabasındayım" | Video

25.04.2024 | 09:54

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü tarafından düzenlenen “TV’de Haber Sunuculuğu ve İletişim Becerileri” etkinliğinde, ATV Ana Haber Sunucusu-Anchorman Cem Öğretir, üniversitenin öğrencileri ve akademisyenleriyle bir araya geldi. Etkili iletişim için gerekenleri gençlere tek tek anlatan Cem Öğretir, televizyon haberciliği hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nün organizasyonuyla üniversitenin kampüsünde, "TV'de Haber Sunuculuğu ve İletişim Becerileri" eğitimi düzenlendi. Ünlü Spiker Cem Öğretir etkinlikte katılımcılara; etkili iletişim, beden dili ve diksiyon ile ilgili uygulamalı eğitim verdi. Cem Öğretir, beden dilinin nasıl olması gerektiği, bir insanın nasıl ikna edilebileceği ve öz güven konularını detaylı olarak ele aldı. Söz konusu etkinliğe İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, İGÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kaya, İGÜ ve UBF öğretim elemanları ve davetliler katıldı.

"TELEVİZYONA ÇIKAN VE SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPAN HERKES BİRER ROL MODEL"
Günlük hayatta kullanılan kelime ve cümlelerin ne kadar sık kullanılırsa o kadar çok alışkanlık yaptığını belirten Cem Öğretir, "Aslında bu da televizyon gibi bir alışkanlık meselesi. 'İyi bir alışkanlık mı, kötü bir alışkanlık mı?' bunun cevabını seyirciye bırakıyorum. Ben bir televizyon dünyası çalışanı olarak kendi açımdan en iyisini yapmaya gayret ediyorum, bunun için Türkçeyi en güzel şekilde kullanıp gençlerimize iyi örnek olma çabasındayım. Televizyona çıkan ve sosyal medyada yayın yapan herkes birer rol model. Dolayısıyla rol model olduğunuzda büyük bir sorumluluğu da üzerinize alıyorsunuz" dedi.

"TELEVİZYON HABERCİLİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR"
Cem Öğretir, habere ulaşmanın bu kadar kolaylaştığı bir dönemde ana habere duyulan ihtiyacı sorgulayan bir seyirciye, halâ tam anlamıyla sosyal medyaya güven oluşmadığı için insanların televizyon aracılığı ile haberleri doğrulattığını anlattı. Cem Öğretir, "Televizyon haberciliği yok olmaktan ziyade şekil değiştirip dönüşüyor. Aynı, radyonun televizyon ortaya çıktığında artık kullanılmayacağının düşünülmesi gibi basılı gazetecilik de artık dijital mecralara taşınıyor." dedi

Kariyeriyle ilgili merak edilen soruları da yanıtlayan Cem Öğretir'in gerçekleştirdiği eğitim, öğrenciler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cem Öğretir: En iyi Türkçeyi kullanarak gençlere rol model olma çabasındayım | Video 04:50
Cem Öğretir: "En iyi Türkçeyi kullanarak gençlere rol model olma çabasındayım" | Video 25.04.2024 | 09:54
Yalı Çapkını 66. Bölüm fragmanı tıkla izle ekranı: Sizin günahlarınızın bedelini Seyran ödüyor! 01:33
Yalı Çapkını 66. Bölüm fragmanı tıkla izle ekranı: Sizin günahlarınızın bedelini Seyran ödüyor! 17.04.2024 | 00:12
Yüzler ve İzler | Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak 1. Bölüm | Fikre ve aksiyona adanmış bir ömür 01:46:20
Yüzler ve İzler | Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak 1. Bölüm | Fikre ve aksiyona adanmış bir ömür 12.04.2024 | 08:29
Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı bu akşam VAV TV’de | Video 01:28
Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı bu akşam VAV TV'de | Video 10.04.2024 | 12:18
AİLE 26. Bölüm FULL İZLE | Show TV Aile son bölüm izle tek parça, kesintisiz 01:57
AİLE 26. Bölüm FULL İZLE | Show TV Aile son bölüm izle tek parça, kesintisiz 27.12.2023 | 08:29
ÖMER 37. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle full HD, kesintisiz 01:13
ÖMER 37. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle full HD, kesintisiz 25.12.2023 | 18:43
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6.bölüm FULL İZLE! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz 01:05
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6.bölüm FULL İZLE! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz 25.12.2023 | 18:43
Okan Bayülgen’in konuşması büyük alkış aldı: Yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin | Video 00:45
Okan Bayülgen'in konuşması büyük alkış aldı: "Yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin" | Video 21.12.2023 | 09:36
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni’nde Yasemin Gebeş’ten teşekkür konuşması | Video 03:29
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Yasemin Gebeş'ten teşekkür konuşması | Video 19.12.2023 | 16:36
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM İZLE! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD kesintisiz | VİDEO 00:56
GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM İZLE! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD kesintisiz | VİDEO 10.12.2023 | 00:26
KIZILCIK ŞERBETİ 42. BÖLÜM İZLE EKRANI - Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm tek parça izle kesintisiz | VİDEO 00:54
KIZILCIK ŞERBETİ 42. BÖLÜM İZLE EKRANI - Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm tek parça izle kesintisiz | VİDEO 09.12.2023 | 06:17
YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM İZLE EKRANI - Star Tv Yalı Çapkını son bölüm tek parça izle kesintisiz | VİDEO 01:12
YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM İZLE EKRANI - Star Tv Yalı Çapkını son bölüm tek parça izle kesintisiz | VİDEO 09.12.2023 | 06:18
SAKLA BENİ 6. BÖLÜM ATV EKRANINDA! Sakla Beni son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz yayında | VİDEO 00:57
SAKLA BENİ 6. BÖLÜM ATV EKRANINDA! Sakla Beni son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz yayında | VİDEO 08.12.2023 | 21:20
DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM FULL İZLE HD! Kanal D dizi izle ekranı ile Dilek Taşı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz yayında | VİDEO 00:49
DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM FULL İZLE HD! Kanal D dizi izle ekranı ile Dilek Taşı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz yayında | VİDEO 07.12.2023 | 01:00
AİLE 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Show TV ile Aile son bölüm izle full HD, kesintisiz seçenekleri | VİDEO 00:59
AİLE 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Show TV ile Aile son bölüm izle full HD, kesintisiz seçenekleri | VİDEO 06.12.2023 | 18:05
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM İZLE YAYINDA! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz TRT 1 ekranında! | VİDEO 00:56
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM İZLE YAYINDA! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz TRT 1 ekranında! | VİDEO 05.12.2023 | 17:59
GÖNÜL DAĞI 116. BÖLÜM İZLE – TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri 00:55
GÖNÜL DAĞI 116. BÖLÜM İZLE – TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri 02.12.2023 | 18:53
YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm full izle 01:21
YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm full izle 01.12.2023 | 18:25
KIZILCIK ŞERBETİ 41. BÖLÜM İZLE – Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle, tek parça, kesintisiz 00:57
KIZILCIK ŞERBETİ 41. BÖLÜM İZLE – Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle, tek parça, kesintisiz 01.12.2023 | 18:25
SAKLA BENİ 5. BÖLÜM İZLE | Star TV Sakla Beni son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD 01:24
SAKLA BENİ 5. BÖLÜM İZLE | Star TV Sakla Beni son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD 30.11.2023 | 22:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA