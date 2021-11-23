Destan 1. bölüm... "Ben Dağ'ın kızı Akkız!" | Video

ATV’de Akkız ve Batuga’nın destanı başladı! Bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Destan, ekranda taşları yerinden oynatacak. Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın rol aldığı dizi, düşmanına esir olan Akkız ve babasının sarayında ezilen Batuga’nın hikayesini anlatacak.