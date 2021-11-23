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02:50
'Destan' 1. bölüm... "Çift başlı kurdun pençesi sensin!" | Video 23.11.2021 | 21:23
02:43
04:34
Destan 1. bölüm... "Ben Dağ'ın kızı Akkız!" | Video 23.11.2021 | 20:16
01:01
'Camdaki Kız' 21. bölüm fragmanı | Video 20.11.2021 | 22:02
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Destan 3. tanıtımı yayınlandı 13.11.2021 | 23:10
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Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın ikinci tanıtımı yayınlandı! | Video 03.11.2021 | 21:53
01:15
Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı | Video 02.11.2021 | 00:21
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TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo ile giriyor | Video 01.11.2021 | 13:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
ATV’de Akkız ve Batuga’nın destanı başladı! Bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Destan, ekranda taşları yerinden oynatacak. Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın rol aldığı dizi, düşmanına esir olan Akkız ve babasının sarayında ezilen Batuga’nın hikayesini anlatacak.