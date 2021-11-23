'Destan' 1. bölüm... "Çift başlı kurdun pençesi sensin!" | Video

ATV'nin, sadece tüm Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da merakla beklediği yeni dizi 'Destan', bugün izleyicisiyle buluştu. İlk bölümüyle ekranlara gelen 'Destan', ilk andan itibaren izleyicileri kendisine hayran bıraktı.