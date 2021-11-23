Video Medya 'Destan' 1. bölüm... "Çift başlı kurdun pençesi sensin!" | Video
'Destan' 1. bölüm...

'Destan' 1. bölüm... "Çift başlı kurdun pençesi sensin!" | Video

23.11.2021 | 21:23

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ATV'nin, sadece tüm Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da merakla beklediği yeni dizi 'Destan', bugün izleyicisiyle buluştu. İlk bölümüyle ekranlara gelen 'Destan', ilk andan itibaren izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

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