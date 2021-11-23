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02:50
'Destan' 1. bölüm... "Çift başlı kurdun pençesi sensin!" | Video 23.11.2021 | 21:23
02:43
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Destan 1. bölüm... "Ben Dağ'ın kızı Akkız!" | Video 23.11.2021 | 20:16
01:01
'Camdaki Kız' 21. bölüm fragmanı | Video 20.11.2021 | 22:02
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Destan 3. tanıtımı yayınlandı 13.11.2021 | 23:10
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Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın ikinci tanıtımı yayınlandı! | Video 03.11.2021 | 21:53
01:15
Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı | Video 02.11.2021 | 00:21
01:09
TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo ile giriyor | Video 01.11.2021 | 13:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
ATV'nin, sadece tüm Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da merakla beklediği yeni dizi 'Destan', bugün izleyicisiyle buluştu. İlk bölümüyle ekranlara gelen 'Destan', ilk andan itibaren izleyicileri kendisine hayran bıraktı.