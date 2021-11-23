Destan 1. bölüm... 'Destan'da ihanete uğrayan Alpagu Han, eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı! | Video
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Sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Destan’, atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu. ‘Destan’ın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, pusuya düşen Alpagu Han, yaşadığı ihanetin hesabını Batuga’nın annesi Tılsım’dan sordu.