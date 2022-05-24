Destan 24. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Yeniden doğdum”

Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Esaretten kurtulan Batuga küllerinden doğuyor! Akkız’a sevdiğini de itiraf eden Batuga düşmanı yok etmek çift başlı kurt olarak geri dönüyor. Destan 24. Bölüm fragmanı izle ekranı bugünün en çok ziyaret edilenleri arasında. İşte ATV ile Destan yeni bölüm fragmanı izle!

Destan 24. Bölüm 2. Fragmanı izleyici ile buluştu. Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi isimlerin paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan yeni bölüm fragmanı ile heyecanı doruğa taşıyor. Batuga çift başlı kurt olarak geri dönüyor! İşte Destan 24. Bölüm fragmanı izle!