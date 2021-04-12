Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de 12.04.2021 | 15:51
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Gerçek Bilgi Doğru Yorum: VAV tv 09.04.2021 | 15:38
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Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı | Video 09.04.2021 | 00:54
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Gerçek Bilgi Doğru Yorum: VAV TV 08.04.2021 | 09:26
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Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 06.04.2021 | 11:36
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Uyanış - Büyük Selçuklu 28. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 06.04.2021 | 08:43
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Gönül Dağı 23. Bölüm (10 Nisan 2021 Cumartesi) Büyük aşkta beklenmedik an! 05.04.2021 | 09:52
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Teşkilat 5. Bölüm Tamamı (4 Nisan 2021 Pazar) Full izle! 05.04.2021 | 09:38
Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçirdi. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına bu sabah "Merhaba" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VAV TV canlı yayınına konuk oldu...