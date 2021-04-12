Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de

Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçirdi. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına bu sabah "Merhaba" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VAV TV canlı yayınına konuk oldu...