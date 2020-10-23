DNA testi sonucuna göre Ahmet Filiz, Emrah'ın babası! | Video

Türkiye'nin beklediği DNA testi sonucu açıklandı. Milyonların gözü Esra Erol'un programına katılan Nilgül Alpak ve çocuklarının DNA testi sonucundaydı.

Haftalardır ekrana gelen olayda ikince perde aralanıyor! 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sadece annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. Tüm çocuklarını hastaneye bırakmak zorunda kalan Nilgül Alpak'ın ise hayat hikâyesi çorap söküğü gibi çözülmeye başlandı.

PEKİ, NİLGÜL HANIMIN TEK RESMİ NİKÂHLI EVLİLİĞİNDEN OLAN ÇOCUĞU EMRAH'IN BABASI AHMET FİLİZ Mİ?

Türkiye'nin beklediği DNA testi sonucu açıklandı. Milyonların gözü Esra Erol'un programına katılan Nilgül Alpak ve çocuklarının DNA testi sonucundaydı.

Yıllar önce tek gerekçe olarak "bana benzemiyor" diyerek Emrah'ı çocuk esirgeme kurumuna bırakan Ahmet F. bu ısrarını program boyunca devam ettirdi.

Esra Erol Dna sonucunu açıklayınca Ahmet Filiz'in tepkisi görülmeye değerdi. DNA testi sonucuna göre; Ahmet F. 27 yaşındaki Emrah F.'nin babası olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Nilgün Hanım ile ilgili Esra Erol harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Nilgün Alpak hakkında korunmaya muhtaç kızını korumadığı gerekçesi ile Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal suçu kapsamında Emrah F., anneannesi Fezi Alpak'tan şikâyetçi oldu.

Emrah Filiz, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesine vasi Fize Alpak'a görevlerini yerine getirmediği gerekçesi ile vasinin değiştirilmesi talebinde bulundu. Annesinin yasal temsilcisi olmak için gerekli işlemleri başlattı.