Esra Erol'dan rekor! Kayıp zihinsel engelli Esma'yı 1 saatte buldu | Video
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında Esra Erol, kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli Esma'yı 1 saatte bularak bir rekora imza attı.
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