Video Medya Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri | Video

Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri | Video

Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri | Video
26.06.2021 | 00:19

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TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, 'Finansta Sürdürülebilirlik Stratejileri' ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.

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