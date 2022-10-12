Gecenin Ucunda 2.bölüm izle: "Sen çok güzelsin, Kazım da öyle söylüyor..."

12 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen Gecenin Ucunda yeni bölümde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına "Sen çok güzelsin, Kazım da öyle söylüyor..." sözü damga vurdu. İşte Gecenin Ucunda 2.bölüm fragmanı https://www.startv.com.tr/dizi/gecenin-ucunda/bolumler