Gecenin Ucunda 3.bölüm fragmanı izle: “İçimden bir ses, peşinden git dedi…”

Star TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda 2.bölüm izleyiciyle buluştu. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrolü paylaştığı dizinin son bölümü ardından yeni bölüm fragmanı da geldi. İşte Gecenin Ucunda 3.bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar…