Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.yeni bölüm fragmanı izle: “Bırakalım, hayat bildiği gibi gelsin!”

Perşembe akşamı ekrana gelen son bölüm ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Bırakalım, hayat bildiği gibi gelsin” sözü damga vurdu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.yeni bölüm fragmanı