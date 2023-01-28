Gönül Dağı 84.bölüm izle: TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde neler oluyor? 28.01.2023 | 16:38 TRT1 ekranında bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Halime, ameliyat sonrası evine döner. Yasemin'in Taner'den bir isteği olur. İşte Gönül Dağı 84.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti VİDEO DEVAM EDİYOR

Gönül Dağı izleyiciyle TRT1 ekranında buluşuyor. Yeni bölümde Erkan ile aralarında olanları Zahide'ye belli etmemeye çalışırken yardımına Selma Öğretmen koşar. Selma, Erkan için yapılacak bir şeyler olduğunu düşünerek Taner'in yanına gider. İşte Gönül Dağı 84.bölüm fragmanı

GÖNÜL DAĞI 84. BÖLÜM ÖZETİ

Halime, ameliyat sonrası evine döner. Yasemin'in Taner'den bir isteği olur. Taner bu istek karşısında ne yapacaktır? Sefer, Erkan'da olan bir takım değişiklikleri fark eder.

Erkan ile aralarında olanları Zahide'ye belli etmemeye çalışırken yardımına Selma Öğretmen koşar. Selma, Erkan için yapılacak bir şeyler olduğunu düşünerek Taner'in yanına gider. Fazıl'ın kayıp olduğu haberini öğrenen Selma, Taner ile birlikte aramaya çıkar.

İkili Fazıl'ı bulabilecek midir? Psikoloğa gitmeye devam eden Muammer, doktorun kendisiyle ilgili teşhislerini duyunca şaşırır. Muammer, oğluyla olan sorunlarının aslında başka bir sebepten kaynaklandığını öğrenmiştir.

Muammer ne yapacaktır ? Ramazan, kartvizit işlerine devam ederken, Gedelli ile ilgili bir işin artık yapılamayacağını öğrenir. İşi devralmaya karar veren Ramazan'ın yeni macerası ne olacaktır?