Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle: “Bizim yuvamıza bir kuş daha konacakmış…”

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10 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen son bölüm ardından Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu yeni bölüm fragmanına “Bizim yuvamıza bir kuş daha konacakmış…” sözü damga vurdu. İşte Gönül Dağı 68. yeni bölüm fragmanı