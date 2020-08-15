Video Medya Hadi, Sibel Can'ın yeni şarkına eşlik etti | Video

Hadi, Sibel Can'ın yeni şarkına eşlik etti | Video

Hadi, Sibel Can'ın yeni şarkına eşlik etti | Video
15.08.2020 | 11:21

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Ünlü şarkıcı uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Karantina dönemini sevgilisinin evinde geçiren şarkıcı, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu şehir dışında aldı. Uzun süredir ilişkilerini gizli yaşayan ikili, bu tatillerinde aşklarını ilan etti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, dün akşam aşk dolu bir paylaşım yaptı.

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