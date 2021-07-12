Hadise aşk haberlerini kulaklarını tıkadı! Siyah mini elbisesi ile dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından bir sürpriz haber de ünlü şarkıcı Hadise'den gelmişti. Ünlü şarkıcı Hadise'nin, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk iddialarına kulak tıkayan ünlü şarkıcı, siyah mini elbisesi ile dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 'Hay hay' şarkısının 15 milyon dinlenmesini kutlayan Hadise o anları "Hay hay 5 Milyon! O zaman dans." notuyla paylaştı.