Haliç Üniversitesi EN’leri seçti: Yılın Yarışma Programı Milyoner, Yılın Yapımcısı Mehmet Çam oldu
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Haliç'in En'leri ödülleri kapsamında Turkuvaz Medya'ya Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülü verilirken ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nın yapımcısı Mehmet Çam törende Yılın Yapımcısı ödülüne layık görüldü.