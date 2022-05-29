Hegemonya belgeselinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor. Para, güç, kontrol…Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet… Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?