House Beautiful'da mekan tasarımı yolculuğu: Yaratıcılık Akademisi

House Beautiful dergisindeki uzun soluklu ve çok keyifli mekan tasarımı yolculuğunun anonsunu artık yapabiliriz: Yaratıcılık Akademisi

Eğitici içeriğe sahip video serilerinden oluşan bir proje dekorasyona dair pek çok bilinmeyeni gözler önüne serecek. Evinizde iyileştirmeler yapmaya hazırlanıyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz…Çevrenizdeki ürün ve koleksiyon çeşitliği içerisinde kaybolduğunuzu hissediyorsunuz… Mimarınızın 'Nasıl bir mekan hayal ediyorsun?' sorusuna yanıt vermekte zorlanıyorsunuz.

HİSLERİMİZ ORTAK AMA ÇÖZÜMÜMÜZ VAR!

Yaratıcılık Akademisi House Beautiful YouTube kanalından ve instagram hesabından yayınlanacak videolarla konusunda uzman mimar ve içmimarların çözüm önerilerini paylaşacak. Farklı sektörlere ait dört videodan oluşan seminerler dizisi hazırlıyoruz. Bu seminerler, birbiriyle ilişkilenen ve mekan tasarımında temel taşları oluşturacak sektörleri bir araya getiriyor. Konusunda uzman mimar ve iç mimarlarla birlikte sıfırdan bir yaşam alanı hayal ederken hangi adımla işe başlanması gerektiğini ve ürün seçimlerini yaparken mimari bütüne bakışın öneminin altı çiziliyor. İlk iki videomuz HAZİRAN ayında geliyor: 'Zemin, kapı seçimlerimizi nasıl yapmalıyız?' ve 'Bir mekan tasarımında renk seçiminin önemi'