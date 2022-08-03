Video Medya Kara Tahta 16.bölüm fragmanı izle: “Bu düğün, bizim düğünümüz olacak!”
Kara Tahta 16.bölüm fragmanı izle: “Bu düğün, bizim düğünümüz olacak!”

Kara Tahta 16.bölüm fragmanı izle: “Bu düğün, bizim düğünümüz olacak!”

03.08.2022 | 14:04

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Kara Tahta 16.bölüm fragmanı izle: “Bu düğün, bizim düğünümüz olacak!” 01:00
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Bu akşam Kara Tahta yeni bölümüyle ekrana gelecek. TRT1 ekranında yayınlanan dizide “Bu düğün, bizim düğünümüz olacak!” sözü damga vuruyor. İşte Kara Tahta 16.bölüm fragmanı

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