Kara Tahta 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Bu işin sonu Atlas'ı öldürmeye kadar gider"

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta hikayesi ile ilgi gördü. Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Kara Tahta dizisi usta oyuncularla da adından söz ettiriyor. Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atlas ve Irmak arasında yaşananlar Bekir'in engeline uğrar. Irmak Atlas'ı kaybetmekten korktuğu için ondan uzak duracaktır. TRT 1 Kara Tahta yeni bölüm fragmanında neler var? Kara Tahta 3. bölüm 2. fragmanı yayında!

Kara Tahta oyuncuları ve konusuyla seyircisine nostaljik bir hava veriyor. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Miray Daner ve Furkan Andıç'ın buluştuğu yapımda Cengiz Bozkurt ve Selen Uçer gibi usta isimler de var. Geçtiğimiz hafta 2. bölümü ile ekranlara gelen Kara Tahta yeni bölümü ile heyecan yaratıyor. Kara Tahta 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. TRT 1 ile Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!