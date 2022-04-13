Kara Tahta 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Bu işin sonu Atlas'ı öldürmeye kadar gider"
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Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta hikayesi ile ilgi gördü. Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Kara Tahta dizisi usta oyuncularla da adından söz ettiriyor. Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atlas ve Irmak arasında yaşananlar Bekir'in engeline uğrar. Irmak Atlas'ı kaybetmekten korktuğu için ondan uzak duracaktır. TRT 1 Kara Tahta yeni bölüm fragmanında neler var? Kara Tahta 3. bölüm 2. fragmanı yayında!