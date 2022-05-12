Kara Tahta 5.bölüm izle: “Her şeyi biliyorum. Beni gölden çıkaran da, kurtaran da sen değilsin.”
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Dün akşam ekrana gelen bölümü TRT1 canlı yayın üzerinden kaçıranlar Kara Tahta son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Kara Tahta 5.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları