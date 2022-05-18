Kara Tahta 6. Bölüm 2. fragmanı yayında! "Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir"

Kara Tahta 6. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. TRT 1 ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Atlas'ın okuldan atılması için elinden geleni yapan Bekir amacına ulaşabilecek mi? Atlas'ı koruyanlar başta öğrencileri olacak. Atlas Hoca'nın "Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir" sözü akıllara kazınıyor. İşte TRT 1 Kara Tahta 6. bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ile heyecanı tırmandırıyor. Atlas ve Irmak aşkı dengede kalmaya çalışırken Bekir'in planları bitmiyor. İntikama doymayan Bekir, bu defa Atlas'ın okuldan atılması için savaşıyor. Peki, Kara Tahta 6. bölüm fragmanında neler var? İşte TRT 1 ile Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!