Kasaba Doktoru 16.bölüm fragmanı izle: “Hiç beklemediği bir yerden vuracağız onu; mesleğini elinden alacağız!”

TRT1 ekranlarında son bölümün ardından Kasaba Doktoru 16. fragmanı yayınlandı. Son bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Kasaba Doktoru 16.Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Kasaba Doktoru 16.Bölüm fragmanı