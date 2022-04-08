Video Medya Kasaba Doktoru 2.bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk detaylar.
Kasaba Doktoru 2.bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk detaylar.

Kasaba Doktoru 2.bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ilk detaylar.

08.04.2022 | 23:05

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OTOMATİK OYNAT

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TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru’nun 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü heyecanla izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Kasaba Doktoru 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Kasaba Doktoru 2. Bölüm fragman detayları https://www.trt1.com.tr/diziler/kasaba-doktoru

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