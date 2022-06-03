Kasaba Doktoru 9. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “O benim kırmızı çizgim”

Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı ile izleyenleri ekranlara kilitledi. Erol’un fenalaşarak hastaneye gelmesi ortalığı karıştırdı. Leyla, Ömer’in annesi ile ilgili yalanı yakalayınca araları açılır. Yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak. İşte TRT 1 Kasaba Doktoru 9. Bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Ozan Akbaba ve Vildan Atasever'in paylaştığı Kasaba Doktoru 9. Bölüm 2. Fragmanı izle ekranı dizinin takipçileri tarafından ziyaret ediliyor. Leyla ve Ömer'in arası açılıyor. İşte TRT 1 ile Kasaba Doktoru yeni bölüm izle!